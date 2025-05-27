Верховный суд России: судебный арест предпринимателей под вопросом

Верховный суд России в проекте постановления предлагает судам воздержаться от ареста предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях, если они связаны с деловой деятельностью, обеспечивая при этом продолжение бизнеса и управление имуществом.
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