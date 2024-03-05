Подготовка к войне: власти Германии планируют вернуть обязательный призыв армию

В Германии планируется восстановить обязательный воинский призыва до выборов в Бундестаг, которые намечены на осень 2025 года, пишет Spiegel со ссылкой на внутренний документ министерства обороны РФ, которое возглавляет Борис Писториус.
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