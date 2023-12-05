В Брянске в ДТП с кроссовером на Бежицкой ранен 27-летний водитель ВАЗ

По предварительной информации: возле дома №426 по улице Бежицкой 36-летний водитель Tойота RAV 4 двигался в сторону улицы Ульянова, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA 213100 под управлением 27-летнего водителя, - рассказали 5 декабря в .