Кабмин утвердил правила реабилитации и санаторного лечения для ветеранов СВО

t.me/Правительство России Правительство РФ утвердило правила для предоставления услуг по санаторно-курортному лечению в центрах реабилитации Соцфонда России ветеранам СВО, сообщили в пресс-службе кабмина.
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