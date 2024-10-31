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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Еще два производства будут созданы в рамках офсетных контрактов Москва планирует заключить два офсетных контракта: один на поставку модулей защищенного доступа SAM для систем оплаты проезда, другой — на утилизацию брошенных автомобилей.

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