Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Еще два производства будут созданы в рамках офсетных контрактов Москва планирует заключить два офсетных контракта: один на поставку модулей защищенного доступа SAM для систем оплаты проезда, другой — на утилизацию брошенных автомобилей.
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