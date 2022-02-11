С белгородской компании «Сосновый бор» требуют 8,4 млн рублей ущерба

Согласно картотеке судебных дел, в заявлении региональное управление лесами просит взыскать с компании УК «Сосновый бор» ущерб в сумме 8,4 млн рублей и расторгнуть договор аренды лесного участка, а также погасить запись в ЕГРП от 1 марта 2013 года.