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С белгородской компании «Сосновый бор» требуют 8,4 млн рублей ущерба

С белгородской компании «Сосновый бор» требуют 8,4 млн рублей ущерба

Согласно картотеке судебных дел, в заявлении региональное управление лесами просит взыскать с компании УК «Сосновый бор» ущерб в сумме 8,4 млн рублей и расторгнуть договор аренды лесного участка, а также погасить запись в ЕГРП от 1 марта 2013 года.

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