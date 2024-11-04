Орешкин: проактивная политика властей позволила РФ противостоять санкциям

Россия удается противостоять санкционному давлению западных стран благодаря политике, которой власти придерживаются с 2014 года, заявил в беседе с РИА Новости заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
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