Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России ответили на слова Рубио о способности США решить украинский конфликт

В России ответили на слова Рубио о способности США решить украинский конфликт

Россия не согласна с утверждением госсекретаря США Марко Рубио, что США — единственная страна, способная решить конфликт на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
от этих заокеанских козлов добра не ждем. русский солдат - вот кто реально может решить украинский конфликт. и тем быстрее, чем меньше запад будет мешать, помогая бандерлогам.
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1 м.
Misha Glusch
единственный способ для сша решить конфликт на украине - это исчезнуть с карты мира...
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1 м.