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Симоньян пошутила над замминистра финансов Лавровым во время ПМЭФ

Симоньян пошутила над замминистра финансов Лавровым во время ПМЭФ

Журналистка Маргарита Симоньян активно принимает участие в ПМЭФ-2024. Во время одной из сессий, посвященной работе органов госвласти в сфере финансового сектора, она пошутила над замминистра финансов России Алексеем Лавровым.

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