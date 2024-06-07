Симоньян пошутила над замминистра финансов Лавровым во время ПМЭФ

Журналистка Маргарита Симоньян активно принимает участие в ПМЭФ-2024. Во время одной из сессий, посвященной работе органов госвласти в сфере финансового сектора, она пошутила над замминистра финансов России Алексеем Лавровым.
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