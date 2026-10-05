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Белый дом не допустил журналистов Politico на борт самолета Трампа

Белый дом не допустил журналистов Politico на борт самолета Трампа

REUTERS/Kylie Cooper Администрация США не допустила репортеров издания Politico на борт самолета президента Дональда Трампа.

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