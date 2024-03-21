Кино: Том Хэнкс и ещё 6 мировых знаменитостей, дети которых выросли и стали их копией

Часто бывает, что дети знаменитостей вырастают совсем не похожими на своих родителей. Однако случается и так, что звездный ребенок оказывается абсолютным «клоном» своего папы или мамы, и поклонники изумляются: это же точная копия! Кто-то идет по родительским стопам и тоже добивается успеха в творчестве, а кто-то выбирает другую профессию, но все равно внешнее сходство заставляет изумляться.