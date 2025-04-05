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Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 6 апреля, в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, … .

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