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Регионы России

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Украина планирует сократить количество броней от мобилизации

Украина планирует сократить количество броней от мобилизации

Правительство Украины готовит проект изменений правил бронирования от мобилизации, цель которого – уменьшить количество граждан, получающих бронь.

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