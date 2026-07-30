Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске появился новый сквер

В Смоленске появился новый сквер

Он появился на месте стихийных тропок на пересечении Кирова-Черняховского. После обхода Ленинского района мэр Александр Новиков поручил сделать срез комфортным для прогулок и сокращения пути Новый сквер появился на месте стихийной тропы на пересечении улиц Кирова и Черняховского в Смоленске.

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