Коллаж Царьграда. Взрыв в Москве – на веранде ресторана Balzi Rossi, признан терактом.
Стало известно, чью руку нашли у ресторана Balzi Rossi после теракта в Москве
Комментарии
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владимир беспалов
нам всего хватает.Просто там упоротых слишком много
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1 м.
Lana_Borei Иванова
У окраинцев нет отечества. Свалка человеков
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1 м.
HotRS
Что воюют за свою страну и воюют хорошо, это признают даже наши военные. А чего России там не хватает, так нейтрального статуса Украины не хватает. Вспомните, в конституцию Украины была внесена статья о вступлении в НАТО. Именно это и спровоцировало СВО. А ЛДНР это всего лишь казус белли.
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1 м.
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