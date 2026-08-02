Стало известно, чью руку нашли у ресторана Balzi Rossi после теракта в Москве

HotRS

Что воюют за свою страну и воюют хорошо, это признают даже наши военные. А чего России там не хватает, так нейтрального статуса Украины не хватает. Вспомните, в конституцию Украины была внесена статья о вступлении в НАТО. Именно это и спровоцировало СВО. А ЛДНР это всего лишь казус белли.