Военное обозрение

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Российские бойцы рассказали о категориях украинских военных, остающихся в городской черте Артёмовска

Российские бойцы рассказали о категориях украинских военных, остающихся в городской черте Артёмовска

Продолжает поступать информация о ситуации в Артёмовске. Российские подразделения ведут штурмовые действия с нескольких направлений, из кварталов ранее освобождённой Забахмутки в том числе.

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