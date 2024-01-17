Щетки стеклоочистителей, называемые в народе «дворниками», являются одним из самых популярных расходных материалов в автомобиле, обновлять который следует не реже, чем моторное масло – не реже одного раза в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии