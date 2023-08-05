Беззащитная Рублёвка: Обитателей элитных особняков пытают и грабят

александр перминов

Вот интересно а где эти барыги с элитных домов взяли деньги это что не бандиты захватывающие себе земли и строят виллы.Узаконенный ВОР и строят естественно рабы с соседних республик за копейки кому есть не на что купить .Народ что тупой или ни чего не видит.