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Беззащитная Рублёвка: Обитателей элитных особняков пытают и грабят

Беззащитная Рублёвка: Обитателей элитных особняков пытают и грабят

  22 июля 35-летний сибиряк Вячеслав Черненко, вооружённый карабином «Сайга», двумя автоматами Калашникова и гранатами, захватил особняк, расположенный в элитном посёлке «Шервуд» в Истринском районе Подмосковья.

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Комментарии
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Александр Попов
В своё время была одна из главных борцуний с привилегиями
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5 час.
Александр Попов
Жри ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй.
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5 час.
александр перминов
Вот интересно а где эти барыги с элитных домов взяли деньги это что не бандиты захватывающие себе земли и строят виллы.Узаконенный ВОР и строят естественно рабы с соседних республик за копейки кому есть не на что купить .Народ что тупой или ни чего не видит.
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2 час.

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