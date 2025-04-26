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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Трент-младший повторил рекорд для игроков «Милуоки» в плей-офф, забив 9 трехочковых в третьем матче серии против «Индианы»

Трент завершил матч с 9 попаданиями из 12 попыток из-за дуги, повторив рекорд клуба в плей-офф, установленный членом Зала славы Рэем Алленом.

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