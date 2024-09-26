В Гондурасе назначили нового секретаря Национального конгресса, 26 сентября сообщает Hondudiario. Новым секретарем была назначена Анжелика Смит, представитель департамента Санта-Барбара и член партии «Свобода и возрождение».
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