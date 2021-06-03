Пирог с капустой на скорую руку! Что я добавляю в тесто для заливных пирогов , чтобы оно было не резиновое, а нежное и пушистое

Простое тесто на кефире получается просто прекрасным, мягким и нежным, отлично сочетается с разными начинками, как сладкими, так и солеными.
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