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Юную фигуристку лишили пьедестала, и отец пошёл к судье. Теперь бородачу грозит новая судимость

Юную фигуристку лишили пьедестала, и отец пошёл к судье. Теперь бородачу грозит новая судимость

Вдумчивый сибиряк фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Буйный отец трёх дочерей Адонис Мироев избил судью соревнований, после того как его дочь-фигуристка не попала в тройку победителей.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
А почему этот чебурек с судимостью ещё не в своем ауле?
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2 час.
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