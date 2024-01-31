Шойгу раскритиковал "Уралтрансмаш" за задержку выпуска артиллерии

Скриншот видео Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") за задержку изготовления перспективного артиллерийского комплекса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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