МИД России пообещал ответить на лишение аккредитации собкора «РГ» в Болгарии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии аннулировали аккредитацию собкора «Российской газеты» Александра Гацака, и заявила, что российская сторона примет ответные меры.
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