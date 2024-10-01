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Даниил Квят: «У меня был потенциал как минимум для борьбы за титул «Ф-1»

Пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и экс-гонщик «Формулы-1» Даниил Квят поделился мыслями о замене на Макса Ферстаппена по ходу сезона-2016 и своих выступлениях за рулем не лучшей машины «Ред Булл».

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