Даниил Квят: «У меня был потенциал как минимум для борьбы за титул «Ф-1»

Пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и экс-гонщик «Формулы-1» Даниил Квят поделился мыслями о замене на Макса Ферстаппена по ходу сезона-2016 и своих выступлениях за рулем не лучшей машины «Ред Булл».