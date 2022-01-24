Гюнтер Штайнер назвал причину улучшения отношений между Мазепиным и Шумахером

Гюнтер Штайнер назвал причину улучшения отношений между Мазепиным и ШумахеромLAT Photo / Haas F1 TeamРуководитель Haas Гюнтер Штайнер предположил, что стало причиной улучшения отношений между пилотами его команды Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.