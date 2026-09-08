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Мини-компьютер Lenovo с Intel Core Ultra и 64 ГБ памяти: анонсирован Lenovo Legion Challenger

Мини-компьютер Lenovo с Intel Core Ultra и 64 ГБ памяти: анонсирован Lenovo Legion Challenger

Не исключено, что он будет построен на базе Core Ultra X9 378H Lenovo анонсировала в Китае компактный мини-ПК Legion Challenger на базе процессоров Intel семейства Panther Lake.

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