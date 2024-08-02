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Ласицкене о пропуске Олимпиады: «Это слишком больно для меня. Мысль о том, что мы могли и должны были быть там – очередная порция соли на рану»

Ласицкене – олимпийская чемпионка Токио-2020 и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Никто из российских легкоатлетов не получил допуск до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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