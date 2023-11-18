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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нурбек Карабала про возвращение Жумагулова в UFC: «Он по-прежнему мотивирован, у него бешенное желание драться»

Президент NAIZA Нурбек Карабала о возможном возвращении Жалгаса Жумагулова в UFC: «Пока нельзя говорить, что Жалгас закончил в UFC, у него есть еще возможность туда вернуться.

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