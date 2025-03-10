Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий участникам СВО

Президент России Владимир Путин 10 марта поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые обеспечат отнесение участников специальной военной операции (СВО) к ветеранам боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии