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Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий участникам СВО

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий участникам СВО

Президент России Владимир Путин 10 марта поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые обеспечат отнесение участников специальной военной операции (СВО) к ветеранам боевых действий.

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