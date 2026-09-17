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Звезда «Теста на беременность» Татьяна Рассказова: почему на пике успеха она пропала из кино на 11 лет

Звезда «Теста на беременность» Татьяна Рассказова: почему на пике успеха она пропала из кино на 11 лет

Многие знают Татьяну Рассказову по роли душевной акушерки тёти Миши из сериала «Тест на беременность» или по образу Елены Семёновны — сурового водителя скорой в драме «Марик».

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