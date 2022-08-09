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Писарев в среду проведет первую тренировку во главе «Химок»

Стало известно, когда Николай Писарев проведет первую тренировку во главе «Химок». В среду, 10 августа, специалист проведет первое занятие в качестве главного тренера подмосковной команды.

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