Массированный удар по мостам в Одесской области: Противник такого не ожидал

ВС России нанесли массированный удар по мостам через реку Днестр в Одесской области.Вооружённые силы России уничтожили в Одесской области два автомобильных моста через реку Днестр, которые использовались для транзита военных грузов из Румынии и порта "Измаил".
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