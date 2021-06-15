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NBC дословно перевела фразеологизмы и цитаты в интервью Путина

NBC дословно перевела фразеологизмы и цитаты в интервью Путина

Американская телекомпания NBC, которой президент РФ Владимир Путин дал интервью в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом, перевела буквально множество цитат и пословиц, которые использовал глава государства в беседе с журналистом.

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