NBC дословно перевела фразеологизмы и цитаты в интервью Путина

Американская телекомпания NBC, которой президент РФ Владимир Путин дал интервью в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом, перевела буквально множество цитат и пословиц, которые использовал глава государства в беседе с журналистом.
Американская телекомпания NBC, которой президент РФ Владимир Путин дал интервью в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом, перевела буквально множество цитат и пословиц, которые использовал глава государства в беседе с журналистом.
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