В правительстве Архангельской области рассказали, чего ждут от ПМЭФ-2024

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая, ФедералПресс. Правительство Архангельской области во время проведения Петербургского экономического форума (ПМЭФ) планирует участвовать в мероприятиях, организованных на стенде Минвостокразвития России.
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