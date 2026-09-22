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Регионы России

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Konami представила Silent Hill: Townfall с ранним доступом и утечками

Konami представила Silent Hill: Townfall с ранним доступом и утечками

Компания Konami продолжает масштабное возрождение культовой франшизы Silent Hill. 24 сентября состоится общий релиз новой игры Silent Hill: Townfall, однако обладатели специального издания получили доступ к проекту уже 22 сентября.

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