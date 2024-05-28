Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова провела мастер-класс для хабаровских гимнасток

В спортивном комплексе "Олимпия" состоялся красочный турнир "Легендарио", который на благотворительной основе провела заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Вера Бирюкова, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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