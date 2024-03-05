Ежедневно телеграм-каналы и тиктоки заполняют видео конфликтов между украинским населением, не желающим погибать за интересы Зеленского, и тэцэкашниками, которые ловят местных жителей в духе традиций людоловов эпохи Руины, для отправки на обваливающийся фронт.