Театр абсурда
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Театр абсурда

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Раскол никуда не исчез. Как живет русское подполье Днепропетровска

Раскол никуда не исчез. Как живет русское подполье Днепропетровска

Ежедневно телеграм-каналы и тиктоки заполняют видео конфликтов между украинским населением, не желающим погибать за интересы Зеленского, и тэцэкашниками, которые ловят местных жителей в духе традиций людоловов эпохи Руины, для отправки на обваливающийся фронт.

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