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Генетика в кадре: 5 сыновей известных российских актеров, унаследовавших внешность и профессию отцов

В отечественном кинематографе преемственность поколений давно стала привычным явлением. Нередко на экранах появляются молодые артисты, чьи мимика, жесты и взгляд мгновенно вызывают чувство дежавю.

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