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Закон и Порядок

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  • Наталия
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    А вот этого нельзя допустить! Пусть живут в своей Армении, как хотят. В России итак армян хватает. Те, кто живёт здес...Бесславная гибель...

Бесславная гибель Армении приближается: не ждем, а готовимся

Бесславная гибель Армении приближается: не ждем, а готовимся

БлокнотРУ Вполне вероятно, что уже в ближайшие год-два армяне станут подобны евреям до 1948 года, когда появился Израиль.

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Комментарии
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КП
Ксения Павлова
Хлынут. 100%
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6 час.
Гарибян Сусанна
А вот этого нельзя допустить! Пусть живут в своей Армении, как хотят. В России итак армян хватает. Те, кто живёт здесь уже более 50 лет, это наши армяне, у них другой страны нет, и гражданство одно-российское, они не торгуют, а работают как и русские. Здесь их дети, внуки, в основном они из Карабаха. А ереванским армянам делать здесь нечего.
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3 час.
Наталия
В России действительно издавна проживают многие достойные, талантливые  представители армянского народа, ученые, деятели искусства, врачи, журналисты, в том числе и  из Карабаха. Но после Спитакского землетрясения, а потом после развала Союза, в Россию хлынули совсем другие люди, желающие все получить даром, имея статус беженца, и при этом ничего не делать.
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2 час.

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