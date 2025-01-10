БлокнотРУ Вполне вероятно, что уже в ближайшие год-два армяне станут подобны евреям до 1948 года, когда появился Израиль.
Бесславная гибель Армении приближается: не ждем, а готовимся
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КП
Ксения Павлова
Хлынут. 100%
Ответить
6 час.
Гарибян Сусанна
А вот этого нельзя допустить! Пусть живут в своей Армении, как хотят. В России итак армян хватает. Те, кто живёт здесь уже более 50 лет, это наши армяне, у них другой страны нет, и гражданство одно-российское, они не торгуют, а работают как и русские. Здесь их дети, внуки, в основном они из Карабаха. А ереванским армянам делать здесь нечего.
Ответить
3 час.
Наталия
В России действительно издавна проживают многие достойные, талантливые представители армянского народа, ученые, деятели искусства, врачи, журналисты, в том числе и из Карабаха. Но после Спитакского землетрясения, а потом после развала Союза, в Россию хлынули совсем другие люди, желающие все получить даром, имея статус беженца, и при этом ничего не делать.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии