Бесславная гибель Армении приближается: не ждем, а готовимся

Гарибян Сусанна

А вот этого нельзя допустить! Пусть живут в своей Армении, как хотят. В России итак армян хватает. Те, кто живёт здесь уже более 50 лет, это наши армяне, у них другой страны нет, и гражданство одно-российское, они не торгуют, а работают как и русские. Здесь их дети, внуки, в основном они из Карабаха. А ереванским армянам делать здесь нечего.