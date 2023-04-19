«Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет!» Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой боссов

На игре с «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов фанаты вывесили баннер со следующим текстом: «Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!» Еще одна растяжка напрямую упоминала спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана: «Браццо и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники».
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии