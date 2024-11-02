Российским пенсионерам расширят возможности на «Госуслугах»

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. Министерство финансов России инициировало упрощение порядка перевода пенсионных накоплений между Социальным фондом России (СФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между самими НПФ.
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