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Герой России Липовой заявил, что отключение Starlink парализует ВСУ

Герой России Липовой заявил, что отключение Starlink парализует ВСУ

Возможное отключение спутникового интернета Starlink грозит катастрофой для ВСУ, однако киевский режим не до конца осознает масштаб угрозы и относится к этому довольно халатно, считает мнение Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

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