Возможное отключение спутникового интернета Starlink грозит катастрофой для ВСУ, однако киевский режим не до конца осознает масштаб угрозы и относится к этому довольно халатно, считает мнение Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Возможное отключение спутникового интернета Starlink грозит катастрофой для ВСУ, однако киевский режим не до конца осознает масштаб угрозы и относится к этому довольно халатно, считает мнение Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
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