НСИС планирует собирать данные по личным видам страхования и страхованию жизни

Национальная страховая информационная система (НСИС) хочет получать данные по личным видам страхования: страхованию от несчастного случая, добровольному медицинскому страхованию (ДМС), а также страхованию жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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