Кевин Лав официально подписал контракт с «Майами»

Форвард Кевин Лав (34 года, 203 см) стал игроком «Майами». Клуб в своем официальном сообщении о переходе не раскрывает подробности сделки.
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