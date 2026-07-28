Депутат Коломейцев: семьи получат до 963 тысяч рублей по программе маткапитала

Максимальная сумма материнского капитала в России приблизится к миллиону рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
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