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Депутат Коломейцев: семьи получат до 963 тысяч рублей по программе маткапитала

Депутат Коломейцев: семьи получат до 963 тысяч рублей по программе маткапитала

Максимальная сумма материнского капитала в России приблизится к миллиону рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

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