Фонтанка

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Первого пациента доставили в «Ленэкспо»

Временный коронавирусный госпиталь на базе «Ленэкспо» открылся в третий раз с начала пандемии. Около 10 утра 21 мая он принял больного.

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