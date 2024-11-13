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Бах объяснил, почему выгнал только Россию из МОК. Санкции против РФ исчерпаны

Бах объяснил, почему выгнал только Россию из МОК. Санкции против РФ исчерпаны

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал, что Российский олимпийский комитет был приостановлен, указывая на то, что как никто другой из 55 стран заблокированных из-за конфликтов в мире, Россия нарушает Олимпийскую хартию.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Давно пора этого нациста и русофоба баха отправить на встречу с гитлером.....
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14 час.
Ирина Литвин
Что то не совпадает спорт и нефть. У этой гейэвропе крыльцо то в пушку и думают все такие по себе судят
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12 час.
Л
Людмила
Старая сволочь, ты просто грязь и дерьмо.
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6 час.

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