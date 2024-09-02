Си Цзиньпин встретился с президентом Джибути

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.