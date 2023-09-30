Ученый Данилов-Данильян: все глобальные экологические характеристики ухудшаются

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил о том, что в сфере экологии прогресс заметён только в решении проблемы озоновых дыр, а все другие глобальные показатели ухудшаются.
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